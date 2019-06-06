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Simona Halep, 17 yaşındaki Amanda Anisimova’ya elendi

Ralond Garros'ta ertelemeli olarak oynanan çeyrek final maçında Amanda Anisimova, Simona Halep'e set vermeden yarı finale yükseldi. 17 yaşındaki Amerikan raketin maç sonundaki şaşkın ve sevinçli yüz ifadesi galibiyetini büyüklüğünü gösteriyordu!

6 Haziran 2019 15:19
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep çeyrek finalde elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, dünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 3 numarası Halep ile 17 yaşındaki ABD'li Amanda Anisimova karşılaştı.
Dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan Anisimova, 1 saat 8 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Halep, geçen yıl Fransa Açık'tan zaferle ayrılarak kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Amanda Anisimova maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
Son güncelleme 16:25 | 6 Haziran 2019
Amanda Anisimova Roland Garros Simona Halep
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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