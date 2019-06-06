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Salah İngiltere’de İslamafobi’yi azalttı
İngiltere Premier Lig

Salah İngiltere’de İslamafobi’yi azalttı

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın transferinin ardından Liverpool kentinde İslamafobi, yüzde 18,9 oranında azaldı.

6 Haziran 2019 12:41

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah’ın, Liverpool kentindeki İslamafobi’yi azalttığı ortaya çıktı.

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’ye 2017 yılında transfer olan Salah, Liverpool kentindeki Müslümanlık karşıtı eğilimlerin azalmasına doğrudan katkı sağladı.

Salah’ın transferinin ardından Liverpool taraftarlarının sosyal medyada İslam karşıtı attığı mesajların oranı, diğer Premier Lig takımı seyircilerine oranla yüzde 50 azalırken, kentteki İslamafobi ise yüzde 18,9 oranında düştü.

İngiltere’de 2017 yılından bu yana diğer kentlerde Müslümanlık karşıtı görüşlerde azalma yaşanmadığı kaydedilen çalışmada, Salah’ın sportif alanda elde ettiği başarılar ve “hümanist karakterinin” bu düşüşte en önemli etkenler olduğu vurgulandı.

Son güncelleme 12:53 | 6 Haziran 2019
ingiltere liverpool Muhammed Salah
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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