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Rıza Çalımbay, Sivasspor’da
Sivasspor

Rıza Çalımbay, Sivasspor’da

Sivaspor daha önce takımda 2,5 sezon görev yapan Rıza Çalımbay ile anlaştıklarını ve yeni sezonda takımın başında olacağını duyurdu.

6 Haziran 2019 16:20

Sivasspor, Hakan Keleş döneminin ardından yeni teknik direktörünü duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Sivas doğumlu olan Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Bayram ziyareti için şehirde olan Çalımbay, Mecnun Otyakmaz ile yaptığı görüşme sonrasında anlaşmaya vardı. İmza göreni Cuma günü saat 15.00’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yapılacak.

Sivasspor Kulübü’nün internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

“Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşmaya vardı.

2019-2020 sezonu için çalışmalarına başlayan kulübümüz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Rıza Çalımbay, 2010-2013 yılları arasında da kulübümüzde görev yapmıştı. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor’umuzun başında ligde 98 (6’sı Süper Final), Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 16 karşılaşmada görev yaptı. Yiğidolarımız, bu maçların 43’ünden galibiyetle, 28’in beraberlikle, 43’ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran takımımız, kalesinde 168 gol gördü.

Rıza Çalımbay’a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığımı belirterek, sonsuz başarılar dileriz.

Rıza Çalımbay ile yarın (07 Haziran Cuma) saat 15.00’te Yeni 4 Eylül Stadyumu basın toplantı salonunda imza töreni düzenlenecektir.”

Son güncelleme 16:20 | 6 Haziran 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
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