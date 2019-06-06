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Raptors, eksik Warriors’a acımadı!
NBA

Raptors, eksik Warriors’a acımadı!

Toronto Raptors, sahasında bir maç kaptırdığı Golden State Warriors'ı bu kez deplasmanda yenerek saha avantajını geri aldı. Kevin Durant ve Klay Thompson'dan yoksun olan rakibini 123-109 yenen Raptors, finalde 2-1 öne geçti.

6 Haziran 2019 10:25

NBA final serisinde Toronto Raptors, deplasmanda Golden State Warriors’ı 123-109 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA final serisinin üçüncü maçında, tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors, son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors’a konuk oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Raptors, rakibini 123-109 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı. Raptors maç boyunca 38’de 17 üç sayılık isabet yakalarken, Warriors 36 atıştan 12 isabet yakaladı.

Raptors’ta Kawhi Leonard 30 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Kyle Lowry 23 sayı ve 9 asist, Pascal Siakam 18 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Danny Green 18 sayı, Marc Gasol 17 sayı ve 7 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sakatlıkları bulunan Kevin Durant, Klay Thompson ve Kevon Looney’den yoksun maça çıkan Warriors’ta Stephen Curry’nin 47 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik üstün performansı, mağlubiyeti engelleyemedi. Draymond Green ise 17 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinin dördüncü maçı, 8 Haziran’da Warriors’ın sahasında oynanacak.

Son güncelleme 10:25 | 6 Haziran 2019
Golden State Warriors NBA Toronto Raptors
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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