SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Ramil Guliyev dördüncü oldu
Diğer Sporlar

Ramil Guliyev dördüncü oldu

Elmas Lig'in Roma'da düzenlenen dördüncü etabında yarışan milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dördüncü oldu.

6 Haziran 2019 23:20

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig’in dördüncü etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dördüncü oldu.

İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.35’lik derecesiyle dördüncülük elde etti. Katar’da birinci, İsveç’te ikinci olan Guliyev, İtalya’da elde ettiği dördüncülükle Elmas Lig elemelerindeki puanını 20’ye çıkardı ve finallere katılmak adına avantaj yakaladı.

ABD’li Michael Norman, 19.70 saniyeyle sezonun en iyi derecesini elde ederek yarışı birinci sırada bitirdi. Bir diğer ABD’li atlet Noah Lyles 19.72’lik zamanıyla ikinci, Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.17’lik süresiyle üçüncü sırayı aldı.

Son güncelleme 23:21 | 6 Haziran 2019
elmas lig Ramil Guliyev roma
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR