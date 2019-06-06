Paul Pierce’dan yıllar sonra gelen tekerlekli sandalye itirafı… Sır perdesi aralandı!

NBA’de 2008 finalinde Boston Celtics ile Los Angeles Lakers arasında oynanan serinin birinci maçında herkesi şoke eden bir olay yaşanmıştı. Boston Celtics’in yıldızı Paul Pierce, karşılaşmada sakatlanmış ve parkeyi tekerlekli sandalyeyle terk etmişti. Ancak oyundan çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar maça dönen ve Boston Celtics’in maçı 98-88 kazanmasına yardımcı olan Paul Pierce’ın, tekerlekli sandalye ile götürülecek kadar ciddi bir sakatlıktan bu kadar kısa bir sürede nasıl iyileştirildiği çeşitli komplo teorilerilerine konu olmuştu.

11 years ago, @paulpierce34 exited Game 1 of the NBA finals in a wheelchair … “The Truth” returned to the game to help the @celtics defeat the @Lakers. pic.twitter.com/eG5n87Xd4m — ESPN (@espn) 5 Haziran 2019

Paul Pierce, olayın yaşanmasından tam 11 yıl sonra bulunduğu itirafla tüm komplo teorilerini çürüttü. O an neler yaşandığı anlatan Paul Pierce “Aslına sakatlanmamıştım. Sakatlık numarası yapmak zorunda kalmıştım” açıklamasında bulundu. Bu açıklama, kafadaki soru işaretlerini daha da arttırdı. NBA finalinde Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasında serinin üçüncü maçını ESPN’de yorumlayan Paul Pierce, bir itirafta bulunmak istediğini söyledi.

Maçta altına kaçırdığı için sakatlık numarası yapmak zorunda olduğunu söyleyen Paul Pierce, doğrudan banyoya koştuğunu belirtti. Maçın bir başka yorumcusu eski basketbolcu Chauncey Billups, bu itirafın üzerine “Peki neden kendin gitmedin de tekerlekli sandalyeyle götürüldün” sorusunu yöneltti. Paul Pierce, bu soruya “Tekerlekli sandalyeyle gitmem gerekiyordu çünkü yere bir şey düşmüştü” ifadesini kullandı.

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Paul Pierce’ın bu itirafı yıllardır bir türlü açıklanamayan tekerlekli sandalye olayında davayı sonlandırmış oldu.