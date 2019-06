Paul Pierce’dan yıllar sonra gelen tekerlekli sandalye itirafı… Sır perdesi aralandı!

NBA’de 2008 finalinde Boston Celtics ile Los Angeles Lakers arasında oynanan serinin birinci maçında herkesi şoke eden bir olay yaşanmıştı. Boston Celtics’in yıldızı Paul Pierce, karşılaşmada sakatlanmış ve parkeyi tekerlekli sandalyeyle terk etmişti. Ancak oyundan çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar maça dönen ve Boston Celtics’in maçı 98-88 kazanmasına yardımcı olan Paul Pierce’ın, tekerlekli sandalye ile götürülecek kadar ciddi bir sakatlıktan bu kadar kısa bir sürede nasıl iyileştirildiği çeşitli komplo teorilerilerine konu olmuştu.

11 years ago, @paulpierce34 exited Game 1 of the NBA finals in a wheelchair …

“The Truth” returned to the game to help the @celtics defeat the @Lakers. pic.twitter.com/eG5n87Xd4m

— ESPN (@espn) 5 Haziran 2019