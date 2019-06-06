Ozan Kabak, Bundesliga’da ‘Yılın Çaylağı’ seçildi! Ozan Kabak kimdir?

Sezon ortasında Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak yeni takımı ile gösterdiği performans sayesinde ‘Yılın Çaylağı' seçildi. Bundesliga'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu haber sonrası Ozan Kabak tebrik edildi.

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ozan Kabak’ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara’da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin’e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda. Ankara doğumlu genç yıldız, 1.85’lik fiziğiyle hava toplarında da kendisine avantaj sağlayabilen bir isim. Sol ayağını etkili şekilde kullanabilen Ozan, 1 Temmuz 2017’de profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray altyapısında sırasıyla16 yaşaltı, 17 yaşaltı, 19 yaşaltı ve 21 yaşaltı takımlarında forma giydi.

Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı. Ozan Kabak, 2017 17 Yaşaltı Avrupa şampiyonasının finallerinin ardından UEFA’nın resmi sitesinde yer bulmuştu. Şampiyonada yarı final oynayan U17 Milli Takımımızın defans oyuncusu Ozan Muhammed Kabak, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu arasında gösterilmişti.

Ozan Kabak, idol olarak Bülent Korkmaz’ı alırken, hayal olarak da İngiltere ekiplerinden Manchester United forması giymek istediğini dile getirmişti.