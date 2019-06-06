Neymar’ın tecavüz davasında flaş görüntüler!

Neymar’ın, 15 Mayıs’ta Paris’te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği ve şiddet uyguladığı iddiaları hakkında flaş görüntüler ortaya çıktı. Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren Najila Trindade’nin videoda oyuncuya saldırdığı görünüyor.

Model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırdığı esnada bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyor. Video kadının “Seni neden dövdüğümü biliyor musun? Nedenini biliyor musun?” şeklinde konuştuğu ve Neymar’ın “Yapma” dediği duyuluyor.

Sonrasında Najila Trindade, “Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın” diye Neymar’a sitem ediyor. Videonun bir kısmının sızdırıldığı belirtilirken şu an için geri kalan bölümünde neler yaşandığı bilinmiyor.

İŞTE O ANLAR…

“BANA TUZAK KURULDU”

Neymar geçtiğimiz günlerde konu hakkında “O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden normal şeylerdi. Hiçbir yanlışlık yoktu. Sonraki günde bana, öncesinde nasıl mesajlar atıyorsa öyle mesajlar atmaya devam etti. Bir müddet görüşmedik ve ardından tecavüz haberlerini gördüm. Suçlanıyordum. Bu çok güçlü bir iddia ancak insanlar gerçekte neler olup bittiğini bilmeden böyle haberler yazdılar. Bana tuzak kuruldu. Ancak, gelecekte bundan çok önemli dersler çıkaracağım. Bu insanlar, şantajcı ve bu yolla para kazanmaya çalışıyor. Bu durum yalnızca beni değil ailemi de yaraladı. Ben dürüst bir adamım ve bundan sonra da öyle olacağım” şeklinde açıklama yapmıştı.

Neymar tecavüz iddialarını reddetti! Whatsapp görüşmelerini yayınladı... Instagram`da mesajlaştığı bir kadına Paris`te otel odasında tecavüz etmekle suçlanan Neymar iddiaları reddetti. İlişkinin rızaya dayalı olarak yaşandığını söyleyen Neymar, adı açıklanmayan kadınla mesajlaşmalarını da paylaştı. Polis kayıtlarına göre ise kadın çok sarsılmış olduğu için Fransa`da değil Brezilya`ya döndüğünde şikayette bulundu. İlgili Haberi Oku