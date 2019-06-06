Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Najila Trindade Mendes de Souza ilk kez konuştu

Paris Saint Germain’de forma giyen dünyaca ünlü yıldızın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden manken Najila Trindade Mendes de Souza, o gece yaşananları ilk kez anlattı. Brezilya televizyonu SBT’ye konuşan Najila, Neymar’ın kendisine cinsel şiddet uyguladığını söyledi.

Olay gecesini anlatan Najila “Neymar daha önceki dostça mesajlarının aksine çok saldırgandı. Otel odasına aşırı alkollü bir şekilde geldi. Korunmasız şekilde ilişkiye girmek istemediğimi söylediğimde önce bana şiddet uyguladı. Prezervatif kullanmak istemedi. Daha sonra ise Neymar’ın cinsel saldırısına maruz kaldım” ifadelerini kullandı. Neymar’dan durmasını istediği halde kendisine saldırdığını ve tecavüz ettiğini söyleyen Najila, Brezilyalı yıldız hakkında “Mesajlaşmalarda verdiği izlenimden çok farklı… Son derece agresif bir kişi” tanımını yaptı.

Neymar`a bir şok daha! Brezilya`nın dünyada ünlü yıldızı Neymar, tecavüz suçlaması nedeniyle reklam filminden oldu. İlgili Haberi Oku

Neymar ile neden iki kez buluştuğuna da açıklık getiren Najila “Olanları kanıtlamak ve adalet aramak istediğim için Neymar ile bir kez daha buluştum. Duygusal olarak sarsıldığim ve başka bir ülkede gerçekleri bildirmekten korktuğum için Fransız polisine başvurmadım” dedi.

Neymar`ın tecavüz davasında flaş görüntüler! Paris Saint Germain`in Brezilyalı yıldızı Neymar`ın Paris`te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında flaş otel odası görüntüleri ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Sao Paulo polisi, Paris’te yaşandığı iddia edilen suçlamalarla ilgili soruşturma yürütüyor.