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Neymar’a bir şok daha! Anlaşma iptal edildi
Dünyadan Futbol

Neymar’a bir şok daha! Anlaşma iptal edildi

Brezilya'nın dünyada ünlü yıldızı Neymar, tecavüz suçlaması nedeniyle reklam filminden oldu.

6 Haziran 2019 21:13

Paris Saint Germain’in Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, tecavüz suçlaması ile karşı karşıya… Mastercard, manken Najila Trindade Mendes de Souza’ya Paris’te bir otel odasında tecavüz ettiği iddia edilen Neymar ile olan reklam anlaşmasını iptal etti. Şirketten yapılan resmi açıklamada, Neymar hakkındaki tecavüz suçlaması aydınlanana kadar reklam kampanyası yüzlerinden olan Brezilyalı yıldıza yer verilmeyeceği belirtildi.

06 Haziran 2019 Neymar`ın tecavüz davasında flaş görüntüler! Paris Saint Germain`in Brezilyalı yıldızı Neymar`ın Paris`te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında flaş otel odası görüntüleri ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar, Brezilya’nın Copa America kadrosundan da çıkarılmıştı.

Öte yandan Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, katıldığı bir etkinlikte, Neymar'ı desteklediğini belirtti. Bolsonaro, yaptığı açıklamada “Neymar'a sarılmayı diliyorum. Şu an çok zor bir durumla karşı karşıya fakat ben ona inanıyorum” şeklinde konuştu.

Najila Trindade Mendes de Souza, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polise başvurarak Neymar'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair suç duyurusunda bulunmuştu. Neymar ile Instagram üzerinden tanıştığını belirten Brezilyalı kadın, Neymar'ın asistanının kendisine 15 Mayıs'ta bir uçak bileti aldığını ve Brezilyalı yıldız ile otelinde buluştuklarını söylemişti. Suç duyurusunda ayrıca, Neymar'ın otel odasına alkollü geldiğine ve futbolcunun agresif şekilde kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna yer verilmişti.

Son güncelleme 21:42 | 6 Haziran 2019
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