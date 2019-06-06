Hollanda İngiltere canlı izle! CANLI YAYIN: UEFA Uluslar Ligi finalisti belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final mücadelesi Hollanda ile İngiltere'yi karşı karşıya getiriyor. Son yıllarda genç isimlerden kurulu hale gelen iki ekip de kazanarak adını finale yazdıran taraf olmak istiyor. Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye’de de canlı yayın ekranlara gelecek.

HOLLANDA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Portekiz'in finaldeki rakibi belirleyecek olan Hollanda İngiltere maçı 6 Haziran 2019 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

HOLLANDA İNGİLTERE CANLI İZLE

HOLLANDA İNGİLTERE İLK 11

Hollanda: Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; de Roon, Wijnaldum, de Jong; Bergwijn, Babel, Memphis

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Delph, Barkley; Sancho, Sterling, Rashford