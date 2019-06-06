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Hollanda İngiltere canlı izle! CANLI YAYIN: UEFA Uluslar Ligi finalisti belli oluyor
Milli Takımlar

Hollanda İngiltere canlı izle! CANLI YAYIN: UEFA Uluslar Ligi finalisti belli oluyor

Hollanda İngiltere maçı ile UEFA Uluslar Ligi finalisti belli oluyor. Kazanan takım finalde Portekiz'in rakibi olacak. Hollanda İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

6 Haziran 2019 21:31

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final mücadelesi Hollanda ile İngiltere'yi karşı karşıya getiriyor. Son yıllarda genç isimlerden kurulu hale gelen iki ekip de kazanarak adını finale yazdıran taraf olmak istiyor. Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye’de de canlı yayın ekranlara gelecek.

HOLLANDA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Portekiz'in finaldeki rakibi belirleyecek olan Hollanda İngiltere maçı 6 Haziran 2019 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

HOLLANDA İNGİLTERE CANLI İZLE

HOLLANDA İNGİLTERE İLK 11

Hollanda: Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; de Roon, Wijnaldum, de Jong; Bergwijn, Babel, Memphis

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Delph, Barkley; Sancho, Sterling, Rashford

Son güncelleme 21:31 | 6 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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