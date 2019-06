Golden State Warriors Toronto Raptors maçında Kyle Lowry ile tartışan adamın kimliği şaşırttı

NBA final serisi üçüncü maçında Toronto Raptors, deplasmanda Golden State Warriors ile karşı karşıya geldi. Toronto Raptors’ın kazanarak saha avantajını yeninde ele geçirdiği ve seride durumu 2-1’e getirdiği maça, 4. çeyreğin başında yaşanan bir olay damga vurdu.

Toronto Raptors’în yıldızı Kyle Lowry, maçın bitmesine 10 dakika kala bir pozisyonda topu yakalamak için seyircilerin arasına daldı. Bu sırada hızını alamayan Kyle Lowry, seyircilerin üzerine düştü. Bu sırada yan koltukta oturan bir taraftar, Kyle Lowry’yi sert bir şekilde itti. Bunun üzerine çok sinirlenen Kyle Lowry ile taraftar arasında gerginlik yaşandı. Kyle Lowry, sahaya dönerken, görevliler, taraftardan dışarı çıkmasını istediler. Taraftar da hiç itiraz etmeden salondan çıkmayı kabul etti.

Kyle Lowry was shaking his head after a courtside fan pushed him when he fell into the crowd. pic.twitter.com/5SwQv3hdnN

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 6, 2019