Golden State Warriors Toronto Raptors maçında Kyle Lowry ile tartışan adamın kimliği şaşırttı

NBA final serisi üçüncü maçında Toronto Raptors, deplasmanda Golden State Warriors ile karşı karşıya geldi. Toronto Raptors’ın kazanarak saha avantajını yeninde ele geçirdiği ve seride durumu 2-1’e getirdiği maça, 4. çeyreğin başında yaşanan bir olay damga vurdu.

Toronto Raptors’în yıldızı Kyle Lowry, maçın bitmesine 10 dakika kala bir pozisyonda topu yakalamak için seyircilerin arasına daldı. Bu sırada hızını alamayan Kyle Lowry, seyircilerin üzerine düştü. Bu sırada yan koltukta oturan bir taraftar, Kyle Lowry’yi sert bir şekilde itti. Bunun üzerine çok sinirlenen Kyle Lowry ile taraftar arasında gerginlik yaşandı. Kyle Lowry, sahaya dönerken, görevliler, taraftardan dışarı çıkmasını istediler. Taraftar da hiç itiraz etmeden salondan çıkmayı kabul etti.

Kyle Lowry was shaking his head after a courtside fan pushed him when he fell into the crowd. pic.twitter.com/5SwQv3hdnN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 6, 2019

Toronto Raptors ile Golden State Warriors arasında oynanan NBA final serisinin üçüncü maçında Kyle Lowry ile tartışan taraftarın kimliği belli oldu. Kyle Lowry’yi iten ve daha sonra görevliler tarafından dışarı çıkarılan taraftarın Golden State Warriors’ın hissedarlarından olduğu öğrenildi. Mark Stevens isimli taraftarın, hissedarı olduğu kulübün maçından çıkması rica edildiğinde hiç tartışma çıkarmadan salondan ayrılması şaşkınlık yarattı.

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Maçın ardından olay hakkında konuşan Kyle Lowry, Mark Stevens’ın ömür boyu maçlara alınmamasını isterken, Golden State Warrriors takımının hissedarı olan taraftara böyle bir ceza verilmemesinin zor olduğu anlaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, taraftarın ortaya çıkan kimliğinin ardından da eleştirilerini sürdürdü. Yapılan yorumlarda, Golden State Warriors’ın hissedarı olan Mark Stevens’ın bir sporcuyu itmesinin kabul edilemez olduğu konusunda birleşildi.

NBA ve Golden State Warriors yönetimi, Mark Stevens’a 500 bin dolar para ve bir yıl maçlardan men cezası verdi.