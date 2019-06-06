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Fiorentina resmen satıldı!
İtalya Serie A

Fiorentina resmen satıldı!

İtalyan asıllı ABD'li iş adamı Rocco Commisso, Fiorentina'yı satın aldı...

6 Haziran 2019 15:39

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın yeni sahibi, İtalyan asıllı ABD’li iş adamı Rocco Commisso oldu.

Fiorentina’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Milan kentinden yapılan görüşmelerin ardından 69 yaşındaki Commisso’nun, kulübü Della Valle ailesinden satın aldığı belirtildi.

İtalyan futbolunun hayranı olduğunu vurgulayan Rocco Commisso, “Fiorentina gibi efsane bir kulübün futbol tarihine yeni bir sayfa yazmasına yardımcı olma fırsatına eriştiğim için onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan iddialara göre, ABD televizyon şirketi Mediacom ile futbol kulübü New York Cosmos’un da sahibi Commisso, Fiorentina’yı 160 milyon Euro karşılığında satın aldı.

Son güncelleme 15:39 | 6 Haziran 2019
Fiorentina İtalya Serie A Rocco Commisso
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