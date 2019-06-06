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FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor
Dünyadan Futbol

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor

FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı, Cuma günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Fransa'nın ev sahipliğindeki şampiyona 7 Temmuz'a kadar devam edecek ve 24 takım 6 grupta mücadele edecek.

6 Haziran 2019 11:54

Bu yıl 8’incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Fransa’nın ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 7 Temmuz’a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.

ABD’nin 3 kez zaferle ayrılarak en başarılı takım unvanını elde ettiği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk kez kullanılacağı organizasyonun ilk gününde, ev sahibi Fransa, Güney Kore’yi Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda konuk edecek. Mücadele, TSİ 22.00’da başlayacak.

Turnuvada mücadele edecek takımların gruplara dağılımı şöyle:

A Grubu: Fransa, Güney Kore, Norveç, Nijerya

B Grubu: Almanya, Çin, İspanya, Güney Afrika

C Grubu: Avustralya, İtalya, Brezilya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Kanada, Kamerun, Yeni Zelanda, Hollanda

F Grubu: ABD, Tayland, Şili, İsveç

Son güncelleme 11:54 | 6 Haziran 2019
FIFA Kadınlar Dünya Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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