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Fatih Terim’den ‘şampiyonluk’ vurgulu bayram mesajı
Galatasaray

Fatih Terim’den ‘şampiyonluk’ vurgulu bayram mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaştı. Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray. Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

6 Haziran 2019 01:03

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ramazan Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Terim, mesajında ‘şampiyonluk’ hatırlatmasında da bulundu. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig’de bu sezon elde ettiği 22. şampiyonluğa da değinen deneyimli çalıştırıcı, paylaşımına şu notu düştü:

“Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray… Tekrar iyi bayramlar.”

Son güncelleme 01:03 | 6 Haziran 2019
fatih terim galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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