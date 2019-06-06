Fatih Terim’den ‘şampiyonluk’ vurgulu bayram mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ramazan Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Terim, mesajında ‘şampiyonluk’ hatırlatmasında da bulundu. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig’de bu sezon elde ettiği 22. şampiyonluğa da değinen deneyimli çalıştırıcı, paylaşımına şu notu düştü:
“Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray… Tekrar iyi bayramlar.”
Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray… Tekrar iyi bayramlar #22 #tbt #yaztahtaya pic.twitter.com/AXCLH9esf6
— Fatih Terim (@fatihterim) June 5, 2019