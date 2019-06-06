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EURO 2020 elemelerinde 3. hafta heyecanı başlıyor
Milli Takımlar

EURO 2020 elemelerinde 3. hafta heyecanı başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, yarın beş grupta oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü Fransa'yı ağırlayacak.

6 Haziran 2019 11:47

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin üçüncü haftası, yarın beş grupta yapılacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinde yarın A, B, D, F ve G gruplarında toplam 12 maç oynanacak.

MİLLİLERİN RAKİBİ FRANSA

EURO 2020 Elemeleri’nde H Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, üçüncü hafta mücadelesinde 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te Fransa’yı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ağırlayacak.

Grupta ilk iki maçını kazanan taraflardan Fransa, Türkiye’nin önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise yarın D Grubu’nda Danimarka-İrlanda maçında görev alacak.

3. HAFTA PROGRAMI

Yarın:

A Grubu:

21.45 Çekya-Bulgaristan

21.45 Karadağ-Kosova

B Grubu:

21.45 Ukrayna-Sırbistan

21.45 Litvanya-Lüksemburg

D Grubu:

19.00 Gürcistan-Cebelitarık

21.45 Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti

F Grubu:

21.45 Faroe Adaları-İspanya

21.45 İsveç-Malta

21.45 Norveç-Romanya

G Grubu:

21.45 Kuzey Makedonya-Polonya

21.45 Avusturya-Slovenya

21.45 Letonya-İsrail

8 Haziran Cumartesi:

C Grubu:

19.00 Estonya-Kuzey İrlanda

21.45 Belarus-Almanya

E Grubu:

16.00 Hırvatistan-Galler

19.00 Azerbaycan-Macaristan

H Grubu:

16.00 İzlanda-Arnavutluk

19.00 Moldova-Andorra

21.45 Türkiye-Fransa

I Grubu:

19.00 Rusya-San Marino

21.45 Belçika-Kazakistan

21.45 İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

J Grubu:

19.00 Finlandiya-Bosna Hersek

19.00 Ermenistan-Lihtenştayn

21.45 Yunanistan-İtalya

Son güncelleme 11:47 | 6 Haziran 2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri euro 2020
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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