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Eda Tuğsuz’dan olimpiyat kotası
Diğer Sporlar

Eda Tuğsuz’dan olimpiyat kotası

Elmas Lig'in Roma etabında kadınlar cirit atmada yarışan milli sporcu Eda Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

6 Haziran 2019 22:00

Elmas Lig’in dördüncü etabında kadınlar cirit atmada yarışan milli sporcu Eda Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen etapta mücadele eden Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve olimpiyat barajını geride bıraktı. Milli atlet böylece cirit atmada olimpiyat vizesi almayı başardı.

Müsabakada Çinli Huihui Lyu ise 66,47 metrelik atışıyla birinciliği elde etti.

Son güncelleme 22:00 | 6 Haziran 2019
eda tuğsuz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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