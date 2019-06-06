Eda Tuğsuz’dan olimpiyat kotası

Elmas Lig’in dördüncü etabında kadınlar cirit atmada yarışan milli sporcu Eda Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen etapta mücadele eden Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve olimpiyat barajını geride bıraktı. Milli atlet böylece cirit atmada olimpiyat vizesi almayı başardı.

Müsabakada Çinli Huihui Lyu ise 66,47 metrelik atışıyla birinciliği elde etti.