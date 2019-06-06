Cristiano Ronaldo 355 gün sonra…

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi’nde oynadıkları İsviçre karşılaşmasında hat-trick yaparak takımının 3-1’lik zaferinde başrol oynadı.

Ronaldo ilk golünü ise şık bir serbest vuruşla buldu. 34 yaşındaki yıldız bu golle birlikte 355 gün sonra frikikten gol sevinci yaşamış oldu.

Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla kullandığı 23 serbest vuruştan gol bulamazken, son olarak Dünya Kupası’nda İspanya ile 3-3 biten maçta frikikten gol bulmuştu.