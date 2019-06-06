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Cristiano Ronaldo 355 gün sonra…
Dünyadan Futbol

Cristiano Ronaldo 355 gün sonra…

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, İsviçre karşısında hasrete son verdi.

SKOR DIŞ HABER 6 Haziran 2019 12:13

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Uluslar Ligi’nde oynadıkları İsviçre karşılaşmasında hat-trick yaparak takımının 3-1’lik zaferinde başrol oynadı.

Ronaldo ilk golünü ise şık bir serbest vuruşla buldu. 34 yaşındaki yıldız bu golle birlikte 355 gün sonra frikikten gol sevinci yaşamış oldu.

Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla kullandığı 23 serbest vuruştan gol bulamazken, son olarak Dünya Kupası’nda İspanya ile 3-3 biten maçta frikikten gol bulmuştu.

Son güncelleme 12:13 | 6 Haziran 2019
cristiano ronaldo juventus portekiz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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