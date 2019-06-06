Anadolu Efes Fenerbahçe… Basketbolda final heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele pazar günü başlayacak.
Dört galibiyete ulaşan takımın 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinde, ilk maç pazar günü Anadolu Efes’in ev sahipliğinde oynanacak.
Final serisinin programı şu şekilde:
9 Haziran Pazar:
17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
11 Haziran Salı:
18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
13 Haziran Perşembe:
21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
15 Haziran Cumartesi:
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)
19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
21 Haziran Cuma: (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)