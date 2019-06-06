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Allahyar tarihe geçti
Dünyadan Futbol

Allahyar tarihe geçti

İran'ın Suriye ile oynadığı hazırlık maçında Allahyar Sayyadmanesh, attığı golle tarihe geçti.

6 Haziran 2019 22:51

Hazırlık maçında İran, konuk ettiği Suriye’yi 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 81. dakikasında oyuna giren ve 89. dakikada ağları havalandıran Allahyar Sayyadmanesh, ülkesinin futbol tarihine geçti. Henüz 17 yaşında olan Allahyar Sayyadmanesh, İran Milli Takım tarihinin gol atan en genç oyuncusu (17 yıl 342 gün) oldu.

İlk yarıda Jahanbakhsh’nin 30. ve Taremi’nin 37. dakikada golleriyle 2-0 öne geçen İran, soyunma odasına da bu sonuçla girdi. İkinci yarıda 57 ve 77. dakikalarda yeniden sahneye çıkan Taremi, farkı dörde çıkaran golleri ağlara bıraktı. Karşılaşmanın 89. dakikasına Allahyar Sayyadmanesh’nin attığı gol maçın sonucunu belirledi.

Karşılaşmada Trabzonspor’un futbolcuları Seyed Majid Hosseini ve Vahid Amiri de İran forması giydi. 65 dakika oynayan Vahid Amiri, İran’ın ilk golünün asistini yapan isim oldu. Seyed Majid Hosseini ise 54. dakikada oyundan alındı.

Son güncelleme 22:51 | 6 Haziran 2019
Allahyar Sayyadmanesh iran suriye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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