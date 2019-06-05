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Türkiye Fransa maçını Damir Skomina yönetecek
Milli Takımlar

Türkiye Fransa maçını Damir Skomina yönetecek

8 Haziran'da Konya'da oynanacak olan Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Yardımcıları Jure Praprotnik ve Robert Vukan olacak. Skomina son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde görev almıştı

5 Haziran 2019 14:48

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya’da Fransa ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un, Tottenham’ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.

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Son güncelleme 14:48 | 5 Haziran 2019
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri damir skomina fransa türkiye
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