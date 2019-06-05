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SON DAKİKA Rıza Çalımbay’ın yeni takımı belli oldu
Sivasspor

SON DAKİKA Rıza Çalımbay’ın yeni takımı belli oldu

Demir Grup Sivasspor yeni sezon için anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzalayacak. Rıza Çalımbay, daha önce görev yaptığı Sivasspor ile 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

5 Haziran 2019 17:41

Geçtiğimiz sezonu Hakan Keleş yönetiminde tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yola devam etmeme kararı aldıktan sonra eski teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay ile temasa geçti. Başkan Mecnun Otyakmaz’ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde her konuda anlaşma sağlanan Rıza Çalımbay’ın cuma günü kente gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçen sezonun 13’üncü haftasından itibaren takım çalıştırmayan Çalımbay’ın transfer listesinin de hazır olduğu, izlemesini yaptığı oyuncuların isimlerini de yönetim kuruluna ilettiği öğrenildi. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor’un yeni sezona yenilenmiş bir ekip ile girmek için çalışma yapacağı ifade edildi.

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Daha önce 25 Ekim 2010 tarihinde Sivasspor’u çalıştıran Rıza Çalımbay, 30 Haziran 2013 tarihinde görevinden ayrılmıştı. İlk döneminde Sivasspor’un başında 108 maça çıkan Rıza Çalımbay, maç başına 1.39 puan ortalaması yakalamıştı. Rıza Çalımbay’ın ilk döneminde Sivasspor, 108 maçta 41 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi almıştı.

Son güncelleme 17:45 | 5 Haziran 2019
Rıza Çalımbay sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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