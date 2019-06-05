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SON DAKİKA Nefes kesen Galatasaray Doğa Sigorta Anadolu Efes maçı sonrası ilk finalist belli oldu
Basketbol Süper Ligi

SON DAKİKA Nefes kesen Galatasaray Doğa Sigorta Anadolu Efes maçı sonrası ilk finalist belli oldu

Çekişmeli geçen maçta Galatasaray Doğa Sigorta'yı mağlup eden Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

5 Haziran 2019 20:59

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta’yı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0 öne geçen Anadolu Efes, finale yükseldi.

Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Boyalı alandan Harrison ve Arapovic’le sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikayı 6-2 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılı takım karşısında Micic’le iç ve dış atışlardan basketler bulan Anadolu Efes, 7. dakikada öne geçti: 8-9. Anadolu Efes, Motum’un pota altından kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Larkin’le basketler bulan Anadolu Efes karşısında hücumda temposunu arttıran Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal ve Harrison’un üç sayılık basketleriyle 15. dakikada eşitliği yakaladı: 28-28. Micic’in etkili oyunuyla çabuk toparlanan Anadolu Efes, Larkin’in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla soyunma odasına 41-36 üstün gitti. Auguste’nin çeyreğin son saniyesinde rakip yarı sahanın ortasından attığı üç sayılık basket, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

İkinci yarıya Hayes’in üç sayılık Auguste’nin de pota altından ürettiği sayılarla başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 21. dakikada beraberliği (41-41) yakaladı. Savunmada ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, Micic’in hücum önderliğinde 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 45-55. Micic’in potaya giderek bulduğu sayılarla farkı koruyan lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 62-51 önde girdi.

Son çeyreğe 7-0’lık seriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 33. dakikada farkı 4 sayıya (58-62) indirdi. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, basit top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 16. dakikada eşitliği yakaladı: 67-67. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Anderson’un turnikesiyle yeniden üstünlüğü (67-69) ele alan Anadolu Efes, Motum ve Anderson’nun üç sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 78-72 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 6, Caner Erdeniz, Harrison 24, Arapovic 2, Auguste 15, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 8, Can Korkmaz 5, Hayes 12, Ayberk Olmaz

Anadolu Efes: Micic 23, Larkin 12, Anderson 13, Motum 24, Dunston 2, Ahmet Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen

1. Periyot: 15-17

Devre: 36-41

3. Periyot: 51-62

Beş faulle çıkan: 39.55 Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)

Son güncelleme 21:58 | 5 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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