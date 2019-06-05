SON DAKİKA | Milli yıldız Merih Demiral 15 milyon euro karşılığında Juventus’a transfer oldu!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalya Seria A’nın son şampiyonu Juventus’a transfer oldu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio,kişisel twitter hesabında Merih Demiral’ın Juventus’a transferinin sonuçlandığını ve Merih’in Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını söyledi. Juventus, Merih’in transferi için Sassuolo’ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Merih Demiral için Atletico Madrid’in 25 milyon euroluk rakama kadar çıktığı ancak 21 yaşındaki savunmacının Sassuolo’ya transfer olurken Juventus ile sezon sonu için anlaşma yaptığı da iddia edildi. Serie A’nın son şampiyonu Juventus’un da Merih’i as takım için düşündüğü ve kadronun ana parçalarından biri yapmak istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE ASGARİ ÜCRET VERDİ O AVRUPA’YI SEÇTİ

Juventus’a transfer olan milli yıldız Merih Demiral Fenerbahçe’de oynadığı dönemle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Demiral’ın Yakup Çınar’a yaptığı açıklamalarda , Avrupa hayali ile ilgili ‘Fenerbahçe, 2015 yılında Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Antalyaspor maçı öncesi bizi profesyonel yapmak istedi. Samet Karakoç, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli ve sağ bek Abdurrahman Canlı ile birlikte bize asgari ücretten profesyonel sözleşme teklif edilmişti. Asgari ücret o zaman Bin TL'ydi. Arkadaşlarım kabul etti ama ben etmedim. O dönem isteksiz davrandım çünkü Avrupa hayalim vardı.’ demişti.

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