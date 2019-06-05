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Son dakika Lennart Johansson hayatını kaybetti
Dünyadan Futbol

Son dakika Lennart Johansson hayatını kaybetti

Son dakika... Avrupa futbolunun unutulmaz patronlarından Lennart Johansson, 89 yaşındaki hayatını kaybetti.

5 Haziran 2019 09:52

UEFA’nın unutulmaz başkanlarından olan ve 17 yıl görevde bulunan Lennart Johansson, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. İsveç Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson’un vefat ettiği belirtildi.

1990 ve 2007 yılları arasında UEFA Başkanı olan İsveçli futbol adamı, 2007’deki seçimde Michel Platini’ye geçilerek başkanlığı devretmişti.

Şenes Erzik ile sıkı bir dostluğu bulunan Johansson, Galatasaray’ın Avrupa’daki başarılı dönemlerinde Türk futbol kamuoyu tarafından sevilen simalardandı.

Son güncelleme 09:56 | 5 Haziran 2019
Lennart Johansson uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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