SON DAKİKA Hakan Çalhanoğlu kararını verdi… Galatasaray istiyordu

İtalya Serie A takımlarından Milan’da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımda kalacağını açıkladı. Galatasaray’ın ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Galatasaray’a transfer olacağım söylentileri doğru değil. Gelecek sezon Milan’da kalacağım” dedi.
Son dönemde Galatasaray’a transfer olacağı söylentileri çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında Bayer Leverkusen’den Milan’a 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Milan formasıyla şimdiye kadar 91 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol atarken, 26 da asist yaptı.