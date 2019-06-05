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SON DAKİKA Hakan Çalhanoğlu kararını verdi… Galatasaray istiyordu
İtalya Serie A

SON DAKİKA Hakan Çalhanoğlu kararını verdi… Galatasaray istiyordu

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Milan'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

5 Haziran 2019 18:26

İtalya Serie A takımlarından Milan’da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımda kalacağını açıkladı. Galatasaray’ın ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Galatasaray’a transfer olacağım söylentileri doğru değil. Gelecek sezon Milan’da kalacağım” dedi.

Son dönemde Galatasaray’a transfer olacağı söylentileri çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında Bayer Leverkusen’den Milan’a 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Milan formasıyla şimdiye kadar 91 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol atarken, 26 da asist yaptı.

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Son güncelleme 18:43 | 5 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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