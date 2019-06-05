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Son dakika Erol Bulut resmen açıkladı: Alanyaspor ile görüştük
Transfer Haberleri

Son dakika Erol Bulut resmen açıkladı: Alanyaspor ile görüştük

Son dakika... Teknik Direktör Erol Bulut, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardığını ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceğini açıkladı.

5 Haziran 2019 13:15

Sergen Yalçın’la yolların ayrıldığını açıklayan Alanyaspor’da Erol Bulut dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Alanyasporla görüştü ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak.

Yaşanan süreç öncesinde İHA’ya konuşan Bulut, şu anda Antalya’da ailesiyle birlikte bayram tatilinde olduğunu belirterek, “Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme yaptık ve prensipte anlaşmaya vardık. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Bunlar takım içi detaylar. Yönetimle bu konuları görüşüyoruz. Tahminimce 1-2 içinde bu durumu netleştiririz ve resmi açıklamayı da yaparız” ifadelerini kullandı.

05 Haziran 2019 Son dakika Alanyaspor, Sergen Yalçın ayrılığını resmen duyurdu Son dakika... Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:22 | 5 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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