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Son dakika Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi için konuştu! Galatasaray…
Transfer Haberleri

Son dakika Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi için konuştu! Galatasaray…

Son dakika... Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, canlı yayına bağlanarak Vedat Muriqi için net açıklamalarda bulundu. Kosovalı forvet için 2.5 milyon Euro'luk sözlü teklif olduğunu belirten Kartal, oyuncunun sportif direktöre ise Galatasaray'a gitmek istediğini belirtti.

5 Haziran 2019 15:16

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor’da canlı yayına bağlanarak, Vedat Muriqi transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kartal henüz kendilerinin istediği fiyata yaklaşan bir teklif olmadığını söylerken, Kosovalı futbolcunun aklında Galatasaray olduğunu belirtti.

Başkan Kartal’ın yaptığı açıklama şöyle;

Muriqi için herhangi bir gelişme yok. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sözlü teklifleri var ama resmi bir şey yok! Ayrıca bizim düşündüğümüz fiyatlara yakınlaşan takım olmadı. Bize 2.5 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Biz genel tekliflere göre hareket edip, bonservis bedeli için son noktayı koyacağız.

Galatasaray’ı istemesi doğal. Avrupa’da oynama şansını değerlendirmek ister. Vedat galiba sportif direktöre söylemiş hangi takıma gitmek istediğini ama bana herhangi bir söz söylemedi.

Hasan Kartal ayrıca, Awaziem için herhangi bir teklif almadıklarını da belirtti.

Son güncelleme 15:21 | 5 Haziran 2019
Çaykur Rizespor galatasaray Hasan Kartal spor toto süper lig Vedat Muriqi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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