Son dakika Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi için konuştu! Galatasaray…

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor’da canlı yayına bağlanarak, Vedat Muriqi transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kartal henüz kendilerinin istediği fiyata yaklaşan bir teklif olmadığını söylerken, Kosovalı futbolcunun aklında Galatasaray olduğunu belirtti.

Başkan Kartal’ın yaptığı açıklama şöyle;

“Muriqi için herhangi bir gelişme yok. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sözlü teklifleri var ama resmi bir şey yok! Ayrıca bizim düşündüğümüz fiyatlara yakınlaşan takım olmadı. Bize 2.5 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Biz genel tekliflere göre hareket edip, bonservis bedeli için son noktayı koyacağız.

Galatasaray’ı istemesi doğal. Avrupa’da oynama şansını değerlendirmek ister. Vedat galiba sportif direktöre söylemiş hangi takıma gitmek istediğini ama bana herhangi bir söz söylemedi.”

Hasan Kartal ayrıca, Awaziem için herhangi bir teklif almadıklarını da belirtti.