Son dakika Alanyaspor, Sergen Yalçın ayrılığını resmen duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde yeni sözleşme için anlaşmaya varamadı.

Antalya ekibi, resmi açıklamadan ayrılığı resmen duyurdu. Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu açıklamayı yaptı;

“Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Yalçın, ligin 13. haftasında takımın başına geçmiş ve takım sezonu 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.