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Son dakika Alanyaspor, Sergen Yalçın ayrılığını resmen duyurdu
Alanyaspor

Son dakika Alanyaspor, Sergen Yalçın ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika... Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

5 Haziran 2019 12:44

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde yeni sözleşme için anlaşmaya varamadı.

Antalya ekibi, resmi açıklamadan ayrılığı resmen duyurdu. Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu açıklamayı yaptı;

Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Yalçın, ligin 13. haftasında takımın başına geçmiş ve takım sezonu 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Son güncelleme 12:44 | 5 Haziran 2019
Aytemiz Alanyaspor sergen yalçın spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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