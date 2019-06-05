Sergen Yalçın ve Aytemiz Alanyaspor’un yolları ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da Sergen Yalçın dönemi NTV Spor’un haberine göre sona erdi. Bir süredir yeni sözleşme üzerinde görüşmelerini sürdüren taraflar, anlaşma sağlayamadı.

Yalçın, ligin 13. haftasında takımın başına geçmiş ve takım sezonu 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Sergen Yalçın’ın yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olurken Alanyaspor’un da görevi kime emanet edeceği merak ediliyor. Kulislerde Erol Bulut’un Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktörlük koltuğunun en ciddi adayı olduğu konuşuluyor. Son dakika! Hasan Ali Kaldırım`a Premier Lig`den talip... İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United Fenerbahçe`nin sol beki Hasan Ali Kaldırım`a talip oldu. İlgili Haberi Oku