Samsunspor’da şok istifa! ‘İmparator’ sitem dolu mesajla görevinden ayrıldı

Yılport Samsunspor'un sembol isimlerinden biri olan ve İsmail Uyanık'ın tekrar başkan seçilmesinin ardından Samsunspor'da oyuncu izleme komitesinde yer alan ‘İmparator’ lakaplı Celil Sağır, bugün kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevden ayrıldığını duyurdu.

Sitem dolu açıklamalarda bulunan Sağır, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“‘Sükutun da bir sesi vardır, onu duyacak yürek lazım’ diyerek almış olduğum görev boyunca genelde hep sustum. Başkanıma söz verdiğim için bir yıl boyunca tüm çevremden, arkadaşlarımdan, gittiğim mekanlardan feragat ettim. Sonuna kadar bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Sezon başından bu yana başarısız olmamız için adeta sıraya geçen zebaniler, bir boşluk, hata yakaladıklarında hemen vurmaya başladılar. Kimilerinin gözünde kan emici mi olmadık? Kimi hocalarımızın, ağabeylerimizin, arkadaşlarımızın gözünde boş insan mı olmadık? Sezon başı yapılan tüm transferlerden Hakkı Yeşilyurt, Emre Bayraktar, Celil Sağır ve Taner Taşkın birinci derecede sorumludurlar arkadaş. Devre arası transferlerinde ise tüm ekip kendine düşen payı, sorumluluğu almalıdır arkadaş. Ama gelinen noktada bu kadroyu takım yapamazsan, aile ortamı sağlayamazsan, futbolcuların özel hayatını dizginleyemezsen, içeriye sevgiyi, arkadaşlığı veremezsen, gruplaşmaya engel olamazsan, bundan sadece scout değil, teknik heyet, genel menajer, teknik menajer de sorumlu olur arkadaş. Bu nedenlerden dolayı efsane başkanımın Samsunspor’da devam etmem konusundaki ısrarına rağmen kulüpte devam etmememin Samsunspor'a ve başkanıma, daha fazla katkının dışarıda kalarak vermemin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu çınarı son 10 yıldır tribünde yerimi alarak gönülden desteklediysem, bundan sonra da aynı şeyi yapmanın zevkini yaşayacağım. Bizi gönülden seven gerçek Samsunsporlu arkadaşlarım, kardeşlerim, ağabeylerim sakın ha üzülmeyin. Bu kardeşiniz hep hayatında dik durmuştur. Bu camianın içerisinde de kimseye eyvallahı olmamıştır. Güçlünün yanında korkak olmamıştır. Hele hele güç dengesi değiştiğinde fırıldak hiç olmamıştır. Son sözüm Samsunspor.”

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