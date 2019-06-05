Real Madrid, Reyes’in oğlunu alt yapı takımına aldı

Son olarak İspanya 2. Ligi’nde Extremadura forması giyen ve geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes’in oğluna Real Madrid kapılarını açtı. Leganes alt yapısında forma giyen 11 yaşındaki Reyes Lopez, gelecek sezon Real Madrid akademisine katılacak.

Reyes’in ölümü sonrasında Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Reyes’in oğluna 18 yaşına kadar bakacaklarını açıkladı.

Madrid formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşayan Reyes, Arsenal’dan 1 sezonluğuna kiralanmıştı ve Londra ekibi tarafından Madrid’e gönderilmişti.

İspanyol basını, Reyes’in ilk evliliğinden olay ancak sonrasında ayrıldığı eski eşiyle kalan oğlu Reyes Lopez’i sık sık ziyaret ettiğini yazdı. Jose Antonio Reyes son olarak Noelia López ile evliydi Noelia ve Triana isimlerinde iki kız çocuğu bulunuyordu.

35 yaşında hayata gözlerini yuman Reyes, kariyerinde Arsenal, Atletico Madrid, Benfica, Sevilla ve 1 sezon kiralık olarak Real Madrid formaları giydi.

SON DAKİKA | Sevilla`nın eski kaptanı Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti Son dakika gelişmesi... İspanya La Liga takımlarından Sevilla, 35 yaşındaki eski kaptanı Jose Antonio Reyes`in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku