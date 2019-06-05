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PSG Başkanı Al-Khelaifi gözünü Leeds United’a dikti!
Fransa Ligue 1

PSG Başkanı Al-Khelaifi gözünü Leeds United’a dikti!

Paris Saint-Germain'in (PSG) başkanı Nasser Al-Khelaifi, gözünü İngiltere'nin köklü takımlarından Leeds United'a dikti! Katarlı iş adamı, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi!

SKOR DIŞ HABER 5 Haziran 2019 10:28

Katar Spor Yatırımları’nın sahibi ve PSG’nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiltere Championship takımlarından Leeds United’ı satın almak istiyor. Bu sezon Premier Lig biletini kaçıran ve ligde 3. olup, play-off’ta da yarı finalde elenen Leeds için ilk görüşme yapıldı.

İngiltere’nin köklü takımlarından Leeds United’ın sahibi Andrea Radrizzani ile Katar’da görüşme gerçekleştiren Katarlı iş adamı, Fransa’nın ardından Ada’da da güçlü bir takım kurmanın peşinde.

Fransız L’Equipe gazetesine göre, Leeds’i satın almak isteyen 6 yatırım şirketi bulunuyor.

Bir İngiliz kulübünün satın alınmasından önce, yeni sahiplerin geçmeleri gereken testler bulunuyor. Al-Khelaifi, en iyi teklifi verdikten sonra “uygun kişi ve yeterli maliyet” prosedürlerini geçerse Leeds United’ın yeni sahibi olacak.

45 yaşındaki Nasser Al Khelaifi PSG’nin yanı sıra Katar Tenis Federasyonu Başkanlığı görevini de üstleniyor. Katarlı iş adamının 6.2 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

Son güncelleme 10:41 | 5 Haziran 2019
Leeds United Nasser Al-Khelaifi Paris Saint Germain
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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