PSG Başkanı Al-Khelaifi gözünü Leeds United’a dikti!

Katar Spor Yatırımları’nın sahibi ve PSG’nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiltere Championship takımlarından Leeds United’ı satın almak istiyor. Bu sezon Premier Lig biletini kaçıran ve ligde 3. olup, play-off’ta da yarı finalde elenen Leeds için ilk görüşme yapıldı.

İngiltere’nin köklü takımlarından Leeds United’ın sahibi Andrea Radrizzani ile Katar’da görüşme gerçekleştiren Katarlı iş adamı, Fransa’nın ardından Ada’da da güçlü bir takım kurmanın peşinde.

Fransız L’Equipe gazetesine göre, Leeds’i satın almak isteyen 6 yatırım şirketi bulunuyor.

Bir İngiliz kulübünün satın alınmasından önce, yeni sahiplerin geçmeleri gereken testler bulunuyor. Al-Khelaifi, en iyi teklifi verdikten sonra “uygun kişi ve yeterli maliyet” prosedürlerini geçerse Leeds United’ın yeni sahibi olacak.

45 yaşındaki Nasser Al Khelaifi PSG’nin yanı sıra Katar Tenis Federasyonu Başkanlığı görevini de üstleniyor. Katarlı iş adamının 6.2 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.