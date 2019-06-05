Portekiz İsviçre maçı canlı izle! CANLI YAYIN: UEFA Uluslar Ligi yarı final…

UEFA Uluslar Ligi yapılan grup maçları sonrasında adını üst tura yazdırmayı başaran Portekiz ile İsviçre, yarı finalde mücadele edecek. UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşması sonrasında kazanan takım final bileti kazanacak. Kritik mücadeleyi izlemek isteyenler için Portekiz İsviçre maçı canlı yayın bağlantısı haberimnizin içerisinde yer alıyor.

PORTEKİZ İSVİÇRE CANLI İZLE

PORTEKİZ İSVİÇRE İLK 11

Portekiz: Rui Patricio; Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Bruno Fernandes, Neves, Bernardo Silva; João Félix, Cristiano

İsviçre: Sommer; Mbabu, Akanji, Schär, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Seferovic.