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Portekiz İsviçre maçı canlı izle! CANLI YAYIN: UEFA Uluslar Ligi yarı final…
Milli Takımlar

Portekiz İsviçre maçı canlı izle! CANLI YAYIN: UEFA Uluslar Ligi yarı final…

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Portekiz İsviçre karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede kazanan takım bir üst tura yükselecek. Karşılaşamayı kaçırmak istemeyenler ise canlı yayın bağlantısı arıyor. İşte, Portekiz İsviçre canlı izle...

5 Haziran 2019 21:04

UEFA Uluslar Ligi yapılan grup maçları sonrasında adını üst tura yazdırmayı başaran Portekiz ile İsviçre, yarı finalde mücadele edecek. UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşması sonrasında kazanan takım final bileti kazanacak. Kritik mücadeleyi izlemek isteyenler için Portekiz İsviçre maçı canlı yayın bağlantısı haberimnizin içerisinde yer alıyor.

PORTEKİZ İSVİÇRE CANLI İZLE

PORTEKİZ İSVİÇRE İLK 11

Portekiz: Rui Patricio; Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Bruno Fernandes, Neves, Bernardo Silva; João Félix, Cristiano

İsviçre: Sommer; Mbabu, Akanji, Schär, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Seferovic.

Son güncelleme 21:04 | 5 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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