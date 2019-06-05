Metin Arslan ‘Haysiyetimizin peşindeyiz’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in SÖZCÜ'ye verdiği röportajda mahkeme sürecini değerlendirirken bazı üyeleri eleştirmesine, Avukat Metin Arslan yanıt verdi. 31 Mart'taki genel kurulu Divan Kurulu Başkanı olarak yöneten Arslan, “Tedbirle işimiz yok. Haysiyetimizin peşindeyiz. Çok ayıplı bir süreç yaşandı. Hakaretler edildi. Linç kampanyaları başlatıldı. Uyduruk bir video kaydını delil diye mahkemelere sundular. Lise mezunu olmamasına rağmen olduğunu iddia ederek kulübe üye olmuş, bu nedenle üyelikten atılmış, sonra affedilmiş bir kişinin kaydı. Başkan bizi affetmeyeceğini söylüyor. Aksine kendisi ve arkadaşları bizden helallik almalı. Gencecik insanlar tehdit edildi. Okula gidemediler. Tarihimizde ilk kez öğrencilere armayla dışarı çıkma yasaklandı. Yalnızca ibrasızlığa sebebiyet verdiği varsayılan liseli gençlerin formları sızdırılıyor. Sorumluları hakkında cezai işlem yapılmalı” dedi.

Başkan ne demişti?

‘Tedbirin kalkması ve seçime girmememiz için davaya müdahil olanlar var. 9 kişi. 7’si genel kurulu yöneten divan üyeleri. 2 de kulüp üyesi. Bunlar tedbiri kaldırmak için çalışıyor. Maksatları ne? Seçime gidilsin ama Mustafa Cengiz seçime girmesin. Seçimleri eşit olmayan şartlarda istemek, insanları seçime zorlarken onların seçime girmesini engellemek G.Saray kültüründe var mı?”

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