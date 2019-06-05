Merih Demiral kimdir? Merih Demiral Juventus yolunda…

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalya Seria A'nın son şampiyonu Juventus'a transfer oluyor. Kısa sürede Milli Takıma yükselen ve performansı beğeni toplayan Merih Demiral kimdir?

MERİH DEMİRAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı.

2016 yılında Alcanenense’ye transfer olmasının ardından Sporting Lizbon’a transfer olan genç futbolcu sezon başında Alanyaspor’a kiralandı. Merih Demiral bu sezon Alanyaspor’da 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Sassuolo’ya gittikten sonra da bu sezon 14 lig maçına çıkan Merih Demiral, A Milli Takım’da da forma giyiyor.