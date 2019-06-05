Ljubomir Fejsa adım adım Fenerbahçe’ye

Yeni sezonda kabus yaşamak istemeyen, kaliteli ve tecrübeli bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, transferdeki ilk hedefinde sona yaklaştı. Benfica’da forma giyen Sırbistan milli takım oyuncusu Ljubomir Fejsa, Portekiz basınına göre önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takıma imzayı atacak.

Benfica’dan ayrılmak istediğini Portekiz kulübüne ileten 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, kulübünün kolaylık sağlamasıyla transferdeki engeli de kaldırmış oldu. Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Fejsa’nın Benfica ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

6 sezondur Portekiz devinin forması giyen Fejsa için bonservis ücreti olarak 3 milyon Euro ödeneceği ve oyuncunun da 2.5 milyon Euro’ya ikna edildiği belirtildi.

Sırp oyuncu bu sezon 1,5 aylık sakatlık yaşadı ve Benfica formasını ligde 18 kez, toplamda ise 33 kez sırtına geçirdi.

Fejsa, profesyonel olarak formasını giydiği tüm kulüplerde şampiyonluklar yaşadı. Partizan ile ligde 3, Olympiakos ile 3 ve Benfica ile 5 lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki tecrübel ismin kariyerinde toplam 23 kupa var!