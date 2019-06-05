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Fransa hazırlıkları sürüyor
Milli Takımlar

Fransa hazırlıkları sürüyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı EURO 2020 grup eleme karşılaşmasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Antalya kampında yaptığı son antrenmanla sürdürdü.

5 Haziran 2019 22:11

Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 30 dakika süreyle basın mensuplarına açık tutuldu. İdmanın başındaki ısınma bölümünü neşeli takım oyunları ve el topu oynayarak geçiren milliler, daha sonra dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı. Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım, yarın saat 16.00’da hava yoluyla Antalya’dan Konya’ya geçecek ve saat 20.00’de adı daha sonra açıklanacak bir tesiste basına kapalı antrenman yapacak.

Son güncelleme 22:11 | 5 Haziran 2019
fransa türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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