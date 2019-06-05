Fransa Açık’a yağmur engeli

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) bugün oynanması planlanan karşılaşmalar, yağmur nedeniyle yarına ertelendi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvanın 11. gününde oynanması gereken 4 çeyrek final maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği duyuruldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın yarına ertelenen çeyrek finallerinde, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ve 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile ABD’li Amanda Anisimova ve 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD’li Madison Keys mücadele edecek.