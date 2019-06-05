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Fransa Ligue 1

Flaş karar! Buffon ile yollar ayrıldı

Paris Saint Germain, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı efsane kaleci Buıffon ile yollarını ayırdı.

5 Haziran 2019 20:39

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon ile yollar ayrıldı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezonun başında kadroya katılan ve sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren deneyimli kaleciye bir yıllık yeni sözleşme önerildiği ancak Buffon’un bunu kabul etmediği kaydedildi.

Buffon, PSG’nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine PSG’de oynama fırsatı veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

İtalyan file bekçisinin futbol hayatına devam etmesi ve yeni bir takımla anlaşması bekleniyor.

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Son güncelleme 00:57 | 6 Haziran 2019
buffon psg
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