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Fenerbahçe Beko TOFAŞ serisi Bursa’ya taşınıyor
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko TOFAŞ serisi Bursa’ya taşınıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Bursa'da karşı karşıya gelecek.

5 Haziran 2019 12:10

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, yarın Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko’nun 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul’da oynadığı ilk 2 maçı 102-68 ve 68-64’lük skorlarla kazanmıştı.

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, yarın sahadan galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Serinin uzaması durumunda ise finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve son karşılaşma 11 Haziran Salı günü oynanacak.

Son güncelleme 12:10 | 5 Haziran 2019
Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tofaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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