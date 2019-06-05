Enes Ünal’ın forma giydiği Valladolid’in 7 oyuncusu bahis şikesine bulaştığı iddia edildi! İşte telefon kayıtları ve detaylar!

İspanya La Liga’nın 38. ve son haftasında ligde kalmayı garantilemiş olan Valladolid, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı için mücadele veren Valencia’yı konuk etti. Valencia deplasmanda 2-0 kazandı ve ligi 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’ne gitme hakkı kazandı. Enes Ünal’lı Valladolid’in maçta yediği iki gol de savunma hatasından kaynaklanırken bir kısım bunu tesadüf olarak gördü. Ancak geçen sezon İspanya 2. Ligi’nde Huesca ile Gimnastic de Tarragona arasında oynanan maçla alevlenen şike ve bahis çetesi şüpheleri üzerine organizasyonun lideri olduğu düşünülen eski futbolcu Carlos Aranda’nın telefonlarının dinlenmesi üzerine ulaşılan ses kayıtları savcılara organize bir çetenin işaretlerini verdi.

Son dakika! Real Madrid Luka Jovic transferini resmen açıkladı Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Luka Jovic`in Real Madrid`e transfer olduğunu duyurdu. Alman basını Real Madrid`in bu transfer için Eintracht Frankfurt`a 70 milyon Euro ödeyeceğini belirtiyor. İlgili Haberi Oku

Operation Oikos adı verilen soruşturmada elde edilen kayıtlara ve bu kayıtlar sonucunda El Mundo’da yayınlanan iddialara göre Aranda ile şikeyi organize ettiği iddia edilen eski Real Madrid oyuncusu Raul Bravo, Valladolid kaptanı Borja Fernandez ile bir barda buluştu ve Fernandez’e verilen talimatlarla 7 oyuncu ayarlandı. Ortaya çıkan kayıtlarda Aranda’nın Fernandez’e, “Bak kardeşim. Valencia, ilk yarıyı da ikinci yarıyı da yenmek zorunda, tamam mı?” dediği ifade edildi. Valencia tam da söylenen gibi maçı 36 ve 52’de yenen ve ikisi de savunma hatasıyla gelen gollerle 2-0 kazandı. Valencia oyuncularının ve kulübün olayla bir bağlantısı bulunmazken savcılar, olayın şike operasyonundan ziyade bir bahis operasyonu olduğunu düşünüyor.

10 bin Euro bas, 20 bin Euro al!

El Mundo’nun yayınladığı bir başka ses kaydında ise Aranda’nın telefonda birine “Bunu kimse çözemez. Kimseden kastım da hiç kimse! Arkadaşların, hiç kimse. 10 bin Euro bas, 20 bin Euro al” dediği ortaya çıktı. Geçen hafta savcılığın yürüttüğü operasyon çerçevesinde Aranda, Bravo tutuklanmış ve cezaevinden kefaletle çıkmışlardı. Fernandez de gözaltına alınmıştı.

Borja Fernandez’in temsilcileri oyuncunun hiçbir şekilde bahis oynamadığını ileri sürerken oyuncunun menajeri Gustavo Mateos ise Radio Marca’ya konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “O kendinden emin ancak endişeli. Benden Valladolid camiasına seslenmemi ve ondan şüphe duymamalarını istediğini iletmemi söyledi. Kaptanlarına güvenebilirler. Her şey netleşecek. Her soruya cevap verdi, neler olduğunu öğrenmeyi en çok isteyen kişi o” dedi.

Aranda, kefaret ile serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Nihayetinde en az suçu olanları içeri attılar. Neden burada olduğumuzu bilmiyorum. Bu yüzden buradayız çünkü ne onlar, ne biz ne olduğunu biliyoruz” dedi. Raul Bravo ise sürecin başından bu yana kendilerine iyi davranıldığı için teşekkür ederken Mahkemenin sonunda kim suçlu, kim değil ortaya çıkacak” diye konuştu. İspanya`da Diego Costa`ya vergi kaçırma suçlaması İspanya`nın başkenti Madrid`deki İl Mahkemesi Ekonomik Suçlar Savcılığı, Atletico Madrid`de forma giyen Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa hakkında 1 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlamada bulundu. İlgili Haberi Oku