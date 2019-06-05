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Çin’den teklif alan Pierre-Emerick Aubameyang’dan şok hareket!
İngiltere Premier Lig

Çin’den teklif alan Pierre-Emerick Aubameyang’dan şok hareket!

Çin kulüplerinden haftada 300 bin Pound'luk teklif alan Pierre-Emerick Aubameyang'ın başı döndü! Gabonlu yıldız, Instagram'dan Arsenal'ı sildi! Fotoğraf ve bilgilerini kaldırdı.

SKOR DIŞ HABER 5 Haziran 2019 11:04

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang’a Çin’den astronomik bir teklif geldi. Londra ekibinde haftada 190 bin Pound kazanan Gabonlu yıldıza, Guangzhou Evergrande ve Shanghai SIPG takımlarından 300 bin Pound’luk teklif geldi.

Bu sezon Premier Lig’de 5. olan, UEFA Avrupa Ligi’nde de finalde kupayı Chelsea’ye kaptıran Arsenal, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde olmayacak.

AKLI KARIŞTI! INSTAGRAM’DAN ARSENAL’I SİLDİ

İngiliz Times gazetesinin bu haberi sonrasında golcü oyuncudan ilginç bir adım geldi! Instagram’da 8.4 milyon takipçisi olan ve sıkça paylaşımlarda bulunan Aubameyang, profil fotoğrafını ve profil bilgilerinden Arsenal’ı sildi.

Kulübün resmi hesabını takip etmeye devam eden, 30 yaşındaki oyuncunun bu hareketi sonrasında Arsenal taraftarı Twitter’dan üzüntülerini paylaştı ve bu durumu ayrılığın habercisi olarak yorumladılar.

Dortmund’dan 2018 yılında 63 milyon Euro’ya transfer olan Auba, Arsenal’da bu sezon 51 maça çıkıp 31 gol attı ve 8 asist yaptı.

Son güncelleme 11:04 | 5 Haziran 2019
arsenal Guangzhou Evergrande İngltere Premier Lig Pierre Emerick Aubameyang Shanghai SIPG
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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