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Christian Eriksen Tottenham’dan ayrılmak istiyor
Transfer Haberleri

Christian Eriksen Tottenham’dan ayrılmak istiyor

Danimarka Milli Takımı ile kampta olan ve ülke basınına konuşan Eriksen, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

5 Haziran 2019 13:56

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’a 2-0 mağlup olan Tottenham’ın Danimarkalı yıldız futbolcusu Christian Eriksen, Londra ekibinden ayrılmak istediğini bildirdi.

Eriksen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada “Kariyerimde yeni şeyler denemek istediğim bir dönemde olduğumu hissediyorum” ifadesini kullandı.

İngiliz ekibi Tottenham’a 2013’te katılan Danimarkalı futbolcu, “Umarım bu yaz bir şeyler netleşir. Planım bu şekilde. Fakat futbolda böyle kararların ne zaman gerçekleşeceğini asla bilemezsin. Her an olabilir” açıklamasında bulundu.

Tottenham’a olan saygısını kaybetmediğini ve takımda kalması durumunda bunun olumsuz bir durum olmayacağını söyleyen Eriksen, yine de yeni şeyler denemek istediğini belirtti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham Başkanı Daniel Levy’nin önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için 130 milyon sterlin fiyat biçtiği ve satılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.

Son güncelleme 15:22 | 5 Haziran 2019
Christian Eriksen ingiltere premier lig Tottenham
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