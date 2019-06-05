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Beşiktaş kombine biletleri satışa bulundu
Beşiktaş

Beşiktaş kombine biletleri satışa bulundu

Beşiktaş yeni sezon kombine biletleri genel satışa bulundu. En ucuz bilet bin 450 lira, en pahalı bilet ise 5 bin 250 lira...

5 Haziran 2019 12:28

Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2019-2020 sezonunda iç saha maçlarını kapsayan kombine biletler, genel satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon boyunca Vodafone Park’taki müsabakaları kapsayan kombine biletlerin genel satışının başladığı belirtildi.

Kombine kart satışlarının bayram tatili süresince “www.passo.com.tr” internet sitesinden yapılacağı aktarıldı. Vodafone Park Kombine Ofisi’nin ise 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği kaydedildi.

Beşiktaş’ın 2019-2020 sezonu kombine fiyatları şöyle:

1. Kategori: 5 bin 250 lira

2. Kategori: 4 bin 750 lira

3. Kategori: 3 bin 750 lira

4. Kategori: 3 bin 350 lira

5. Kategori: 3 bin 150 lira

6. Kategori: 2 bin 900 lira

7. Kategori: Bin 550 lira

8. Kategori: Bin 450 lira

Son güncelleme 12:28 | 5 Haziran 2019
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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