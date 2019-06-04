Vedat Muriç kimdir? Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç kaç yaşında?

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği başarılı performans sayesinde adından sıkça söz ettiren Vedat Muriç, Avrupa’da birçok takımın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da transfer listesinde yer almayı başardı.

VEDAT MURİÇ KİMDİR?

1994 Kosova doğumlu futbolcu Vedat Muriç Süper Lig’de Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performans neticesinde büyük takımlarını dikkatini çekti.

Futbola KF Teuta takımında başlayan Muriç sırasıyla, KS Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği forması giydi. Oyuncunun en çok çıkış yağtığı kulüp ise Gençlerbirliği’nden sonraki adresi olan Çaykur Rizespor oldu.

Babası Orhan Muriç’te döneminde profesyonel futbolcu idi ancak maç esnasında kalp krizi geçirmiş ve yaşantısını yitirmiştir. Vedat Muriç aslen Arnavutluk Kosova Prizren’lidir.

Şimdiye kadar profesyonel olarak kulüpler seviyesinde 210 maça çıkan Muriç, bu maçlarda 64 gol kaydetti. Santrfor bölgesinde oynayan oyuncunun şimdiye kadar çıktığı müsabakalarda 16 asisti bulunuyor.

Milli Takım kariyerine de Arnavutluk U21 Milli Takımı ile başlayan ve 3 maça çıkan oyuncunun 1 golü bulunuyor. A Milli Takım seviyesinde ise Kosova için oynayan Muriç, 16 müsabakaya çıkarken 4 gol kaydetti.

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