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Vedat Muriç kimdir? Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç kaç yaşında?
Çaykur Rizespor

Vedat Muriç kimdir? Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç kaç yaşında?

Transfer sezonu resmi olarak başlamamış olmasına rağmen takımlar çalışmalarına hız verdi. Transfer döneminin gözde ismi ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takıma katmak istediği Vedat Muriç oldu. Peki, Vedat Muriç kimdir? Vedat Muriç nereli ve kaç yaşında?

4 Haziran 2019 07:30

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği başarılı performans sayesinde adından sıkça söz ettiren Vedat Muriç, Avrupa’da birçok takımın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da transfer listesinde yer almayı başardı.

VEDAT MURİÇ KİMDİR?

1994 Kosova doğumlu futbolcu Vedat Muriç Süper Lig’de Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performans neticesinde büyük takımlarını dikkatini çekti.

Futbola KF Teuta takımında başlayan Muriç sırasıyla, KS Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği forması giydi. Oyuncunun en çok çıkış yağtığı kulüp ise Gençlerbirliği’nden sonraki adresi olan Çaykur Rizespor oldu.

Babası Orhan Muriç’te döneminde profesyonel futbolcu idi ancak maç esnasında kalp krizi geçirmiş ve yaşantısını yitirmiştir. Vedat Muriç aslen Arnavutluk Kosova Prizren’lidir.

Şimdiye kadar profesyonel olarak kulüpler seviyesinde 210 maça çıkan Muriç, bu maçlarda 64 gol kaydetti. Santrfor bölgesinde oynayan oyuncunun şimdiye kadar çıktığı müsabakalarda 16 asisti bulunuyor.

Milli Takım kariyerine de Arnavutluk U21 Milli Takımı ile başlayan ve 3 maça çıkan oyuncunun 1 golü bulunuyor. A Milli Takım seviyesinde ise Kosova için oynayan Muriç, 16 müsabakaya çıkarken 4 gol kaydetti.

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Son güncelleme 07:30 | 4 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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