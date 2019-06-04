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UEFA Uluslar Ligi’nde 4’lü Final heyecanı başlıyor!
Milli Takımlar

UEFA Uluslar Ligi’nde 4’lü Final heyecanı başlıyor!

UEFA Uluslar Ligi'nde 4'lü final heyecanı başlıyor. Finallerin ilk maçında 5 Haziran'da Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda - İngiltere mücadelesi oynanacak. Organizasyonun ilk finali 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

4 Haziran 2019 19:10

UEFA Uluslar Ligi’nde 4’lü final heyecanı başlıyor. Finallerin ilk maçında 5 Haziran’da Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda – İngiltere mücadelesi oynanacak. Organizasyonun ilk finali 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

UEFA’nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonu olan “UEFA Uluslar Ligi Finalleri”nde ilk sezonun şampiyonu belli oluyor.

Portekiz’in ev sahipliği yaptığı 4’lü finalde A klasmanındaki dört grup lideri Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Hollanda yer alıyor. 4’lü finalin ilk maçında yarın Portekiz – İsviçre karşılaşması oynanacak. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Porto’nun Dragao Stadyumu ile Guimaraes’in Alfonso Henriques Stadyumu’nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon ise pazar günü yapılacak final maçıyla belirlenecek.

5 HAZİRAN ÇARŞAMBA

21:45 Portekiz – İsviçre

6 HAZİRAN PERŞEMBE

21:45 Hollanda – İngiltere

9 HAZİRAN PAZAR

16:00 3.’lük Maçı

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Son güncelleme 19:10 | 4 Haziran 2019
hollanda ingiltere İsviçre portekiz UEFA Uluslar Ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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