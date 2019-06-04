UEFA Uluslar Ligi’nde 4’lü final heyecanı başlıyor. Finallerin ilk maçında 5 Haziran’da Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda – İngiltere mücadelesi oynanacak. Organizasyonun ilk finali 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
UEFA’nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonu olan “UEFA Uluslar Ligi Finalleri”nde ilk sezonun şampiyonu belli oluyor.
Portekiz’in ev sahipliği yaptığı 4’lü finalde A klasmanındaki dört grup lideri Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Hollanda yer alıyor. 4’lü finalin ilk maçında yarın Portekiz – İsviçre karşılaşması oynanacak. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
Porto’nun Dragao Stadyumu ile Guimaraes’in Alfonso Henriques Stadyumu’nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon ise pazar günü yapılacak final maçıyla belirlenecek.
5 HAZİRAN ÇARŞAMBA
21:45 Portekiz – İsviçre
6 HAZİRAN PERŞEMBE
21:45 Hollanda – İngiltere
9 HAZİRAN PAZAR
16:00 3.’lük Maçı