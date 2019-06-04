UEFA Uluslar Ligi’nde 4’lü final heyecanı başlıyor. Finallerin ilk maçında 5 Haziran’da Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda – İngiltere mücadelesi oynanacak. Organizasyonun ilk finali 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

UEFA’nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonu olan “UEFA Uluslar Ligi Finalleri”nde ilk sezonun şampiyonu belli oluyor.

Portekiz’in ev sahipliği yaptığı 4’lü finalde A klasmanındaki dört grup lideri Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Hollanda yer alıyor. 4’lü finalin ilk maçında yarın Portekiz – İsviçre karşılaşması oynanacak. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Porto’nun Dragao Stadyumu ile Guimaraes’in Alfonso Henriques Stadyumu’nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon ise pazar günü yapılacak final maçıyla belirlenecek.

5 HAZİRAN ÇARŞAMBA

21:45 Portekiz – İsviçre

6 HAZİRAN PERŞEMBE

21:45 Hollanda – İngiltere

9 HAZİRAN PAZAR

16:00 3.’lük Maçı

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