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Türkiye U17 Milli Takımı’nın yıldızı Ajax’ta
Transfer Haberleri

Türkiye U17 Milli Takımı’nın yıldızı Ajax’ta

Türkiye U17 Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından NEC Nijmegen forması giyen Tunahan Taşçı, Ajax'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

4 Haziran 2019 19:35

Ajax Gençlik Akademisi tarafından Sparta Rotterdam’dan U17 takımı için 15 yaşındaki hücumcu Ar’jany Martha, U19 takımı için Feyenoord’dan 16 yaşındaki stoper Steven van der Sloot ve NEC Nijmegen’den 17 yaşındaki forvet Tunahan Taşçı transfer edildi. Her 3 oyuncu ile de 3’er yıllık sözleşme imzalandı.

Transferler hakkında konuşan Ajax Gençlik Akademisi Müdürü Said Ouaali, “Bu üç genç yeteneği transfer ettiğimiz için çok mutluyuz ve bu üç gence içtenlikle ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Ajax’ın genç oyuncu akademisi, bu oyuncuların gelişimi ve harika birer profesyonel futbolcu olması için en iyi şartları sunacak” dedi.

Türkiye U17 formasını 9 kez terleten Tunahan Taşçı, geçen sezon U17 Eredivisie’de 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

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Son güncelleme 19:49 | 4 Haziran 2019
ajax NEC Nijmegen Tunahan Taşçı
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2 Istanbul Basaksehir
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