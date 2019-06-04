Türkiye U17 Milli Takımı’nın yıldızı Ajax’ta

Ajax Gençlik Akademisi tarafından Sparta Rotterdam’dan U17 takımı için 15 yaşındaki hücumcu Ar’jany Martha, U19 takımı için Feyenoord’dan 16 yaşındaki stoper Steven van der Sloot ve NEC Nijmegen’den 17 yaşındaki forvet Tunahan Taşçı transfer edildi. Her 3 oyuncu ile de 3’er yıllık sözleşme imzalandı.

Transferler hakkında konuşan Ajax Gençlik Akademisi Müdürü Said Ouaali, “Bu üç genç yeteneği transfer ettiğimiz için çok mutluyuz ve bu üç gence içtenlikle ‘hoş geldiniz’ diyoruz. Ajax’ın genç oyuncu akademisi, bu oyuncuların gelişimi ve harika birer profesyonel futbolcu olması için en iyi şartları sunacak” dedi.

Türkiye U17 formasını 9 kez terleten Tunahan Taşçı, geçen sezon U17 Eredivisie’de 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Welkom bij de club, boys! Ar’jany Martha Steven van der Sloot Tunahan Tasci — AFC Ajax (@AFCAjax) 4 Haziran 2019

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