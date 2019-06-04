SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Gaziantep’te Mısıroğlu kafası hortladı…. İmam: Keşke Kurtuluş Savaşı’nı kaybetseydik
Türkiye Fransa ne zaman saat kaçta? A Milli Takım maçı hangi kanalda?
Milli Takımlar

Türkiye Fransa ne zaman saat kaçta? A Milli Takım maçı hangi kanalda?

Türkiye Fransa maçı ile Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele devam edecek. İlk iki maçından firesiz ayrılan A Milli Takımımız, üçüncü mücadelesini Fransa karşısında oynayacak. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek?

4 Haziran 2019 12:06

Türkiye, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme mücadelesi H grubu 3. maçında Fransa karşısına çıkıyor. Şenol Güneş yönetimin iyi bir başlangı yapan A Milli Takım yükselişine Fransa karşısında galibiyet alarak devam etmek istiyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol tutkunları ise Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta merak ediyor.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, Fransa’yı ağırlayacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler

Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille)

Nazım Sangare (Antalyaspor)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Merih Demiral (US Sassuolo)

Cengiz Umut Meraş (Bursaspor)

Emre Taşdemir (Galatasaray)

Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta Saha

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Cengiz Ünder (Roma)

Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Okay Yokuşlu (Celta de Vigo)

Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (Real Valladolid)

Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Son güncelleme 12:06 | 4 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR