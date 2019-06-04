Transfer haberleri: Galatasaray, Oghenekaro Etebo ve Andreas Skov Olsen ile ilgileniyor! Son dakika GS transfer haberleri…

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız kaybetmeden başladı. Önümüzde yıl üç kulvarda mücadele edecek olan Cimbom iki genç isime takımda yer vermek istiyor. Galatasaray, Borussia Dortmund’un da yakından takip ettiği 19 yaşındaki Skov Olsen ile ilgilenmesinin yanı sıra bir transfer teklifi de menejerlerden geldi. İşte Galatasaray transfer haberleri…

GALATASARAY SKOV OLSEN’İ TAKİBE ALDI

Hem ligde hem de kupada şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer hedefleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın takip ettiği oyunculardan birinin, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki Skov Olsen olduğu ortaya çıktı. Galatasaray’ın, Avrupa devlerinin de radarında olan, özellikle Borussia Dortmund’un yakından takip ettiği genç yıldızı, takımın son oynadığı Esbjerg karşılaşmasında izlettiği ortaya çıktı.

Danimarka basınına açıklamalarda bulunan Esbjerg Sportif Direktörü Jimmi Nagel Jacobsen, FC Nordsjaelland ile oynadıkları maçı Borussia Dortmund ve Galatasaray’ın da içlerinde bulunduğu 15 kulübün gözlemcileri tarafından takip edildiğini belirtti. Karşılaşma 0-0’lık golsüzlükle sonuçlandı. Danimarka U21 Takımı’nda da görev alan Skov Olsen bu sezon şu ana kadar 41 maçta 25 gol kaydetti.

NDİAYE YERİNE OGHENEKARO ÖNERİLDİ

Ligin sona ermesiyle birlikte Galatasaray’ın orta sahası boşaldı. Selçuk İnan’ın sözleşmesi sona erdi. Kiralık anlaşması biten Badou Ndiaye, Stoke City’ye döndü. Ücretini 500 bin euro’ya çeken Selçuk ile yeniden anlaşıldığı belirtilirken gözler Ndiaye’ye çevrildi. Ancak başarılı oyuncunun, yeniden kiralanması zor görünüyor. Senegalli futbolcuyu, 16 milyon euro’ya İngiltere’ye götüren menajer D’Avilla, Stoke City’nin Ndiaye’yi yeniden kiralamayı çok da düşünmediğini iletti.

D’avila, Galatasaray’a sürpriz bir de teklif yaptı. Ndiaye’nin sadece 750 bin euro’yu kiralanmasını sağlayan Fransız menajer, Galatasaraylı yöneticilere, “Şu an Ndiaye’yle ilgili bir gelişme yok. Stoke City kadrosunda tutmak istiyor gibi görünüyor. Ancak isterseniz Etebo’yu getirebilirim. Sorun olmaz” dedi. Bu haber sarı-kırmızılı yönetimi memnun ederken şimdi teknik direktör Fatih Terim’in görüşü alınacak ve olumlu dönüş olması halinde 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili temaslara hız verilecek.